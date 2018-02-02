Налоговая конфисковала оборудования для майнинга на сотни тысяч евро

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Ажиотаж вокруг криптовалют привел к тому, что жители Эстонии стали активно скупать за границей оборудование для майнинга, большую часть которого, однако, таможня не пропускает, поскольку оно не соответствует стандартам ЕС, пишет geenius.