Налоговая конфисковала оборудования для майнинга на сотни тысяч евро

Ажиотаж вокруг криптовалют привел к тому, что жители Эстонии стали активно скупать за границей оборудование для майнинга, большую часть которого, однако, таможня не пропускает, поскольку оно не соответствует стандартам ЕС, пишет geenius.
Специалист по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс сказал порталу, что в прошлом году они произвели 14 проверок в общей сложности 176 единиц оборудования, которое пришло из Китая. Все эти устройства не были допущены до свободного обращения, поскольку не соответствовали стандартам безопасности.
На товаре отсутствовала обязательная маркировка: данные производителя, серийный номер, маркировка CE и данные поставщика.