02.02.2018, 18:00

Налоговая конфисковала оборудования для майнинга на сотни тысяч евро

 (16)
rus.delfi.ee
EST
Налоговая конфисковала оборудования для майнинга на сотни тысяч евро
Foto: Scanpix, Sputnik

Ажиотаж вокруг криптовалют привел к тому, что жители Эстонии стали активно скупать за границей оборудование для майнинга, большую часть которого, однако, таможня не пропускает, поскольку оно не соответствует стандартам ЕС, пишет geenius.

Специалист по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс сказал порталу, что в прошлом году они произвели 14 проверок в общей сложности 176 единиц оборудования, которое пришло из Китая. Все эти устройства не были допущены до свободного обращения, поскольку не соответствовали стандартам безопасности.

На товаре отсутствовала обязательная маркировка: данные производителя, серийный номер, маркировка CE и данные поставщика.

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