Налог на сахар повысит цену лимонадов, соков и йогуртов на 40%

Хотя изначально налог на сахар должен был коснуться только лимонадов, но в принятом Рийгикогу в понедельник закон о налоге на подслащенные напитки речь идет также о молочной продукции и натуральных соках, пишет Maaleht.

Начиная с 2018 года напитки с превышающим 10% содержанием сахара будут облагаться налогом в 30 центов с каждого литра.

Директор по маркетингу предприятия Põltsamaa Felix Марек Вийлол рассказал о повышении цены подслащенных напитков, а также йогрутов, на 40%.

В качестве примера Вийлол объяснил, что если яблочный сок Põltsamaa сейчас продается в магазинах за 1,09 евро, то после введения налога в 30 центов с литра цена этого сока повысится на 46 центов до 1,55 евро.