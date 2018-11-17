Наконец-то! В Эстонии и других странах Балтии существенно подешевел бензин

Самый дорогой бензин 95-й марки и самое дорогое дизельное топливо на этой неделе был в Таллине, самые дешевые — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 4,7% и стоил 1,289 евро за литр, дизельное горючее подешевело на 4% до 1,279 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 5,9% до 1,124 евро, дизельное топливо — на 5,1% до 1,124 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 2,5% и стоил 1,344 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,4% до 1,384 евро за литр.

Цены автогаза не менялись на этой неделе в Таллине и Риге и составили соответственно 0,629 евро и 0,605 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 6,5% до 0,573 евро за литр.