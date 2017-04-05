Наконец-то! Умный гаджет, который пригодится каждому автоводителю

Мобильные телефоны стали незаменимым устройством в нашу эпоху. Мы используем их постоянно, едва ли не часами напролет каждый день. К сожалению, многие водители ежедневно нарушают закон, пользуясь телефоном во время езды. Проблемой является и возросшее количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых становится именно использование телефона за рулем.

Эстонское законодательство не позволяет водителю держать телефон в руках во время вождения, не говоря уже о его использовании. Такое нарушение закона грозит штрафом до 400 евро и лишением прав. В то же время можно пользоваться системой "свободные руки", соединенной со звуковой системой автомобиля и телефоном водителя. Сегодня установить такую ​​систему в машине можно буквально за 10 секунд.

Например, поставщик смарт-устройств, электронный магазин iBuy.ee сделал профессиональную видеорецензию на FM-трансмиттер Roidmi Bluetooth, который после установки позволяет контролировать через телефон звуковую систему любого автомобиля. Так что каждый сможет теперь слушать любимую музыку в автомобиле прямо с телефона, Spotify или Youtube. Можно также направить подсказки GPS в звуковую систему, что сделает навигацию более удобной и безопасной.

Erakogu

Как упомянуто и в рецензии, доступны трансмиттеры двух типов. Один из них обычный, а второй с микрофоном. Вторая версия подходит именно тем, кто хочет сразу использовать для телефонных разговоров и систему "свободные руки".

Если в стандартном варианте трансмиттер работает на частоте 96,4MHz, то через мобильное приложение частоту можно перенастроить на подходящую для вас. Более подробную информацию о данном трансмиттере можно найти в интернет-магазине iBuy.ee.