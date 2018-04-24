Наконец-то! Tele2 первым из операторов прекращает делать звонки коммерческого содержания

С конца мая Tele2 перестанет обзванивать клиентов с целью предложения им товаров и услуг. После упразднения этой службы на предприятии будет создано около 40 новых рабочих мест, что позволит еще больше персонализировать и ускорить обслуживание клиентов, сказано в пресс-релизе.
Как показало исследование Kantar Emor, около двух третей жителей Эстонии получали в последние месяцы телефонные звонки с предложениями торгового характера. Причем 85% участников исследования заявили, что относятся к таким звонкам отрицательно.
По словам исполнительного директора Tele2 Криса Роббинса, проведенные опросы подтверждают, что большинство наших соотечественников не желают получать от предприятий торговые предложения по телефону.
”Так, в ходе недавнего исследования выяснилось: свыше двух третей его участников хотят, чтобы государство избавило их от назойливого телефонного спама. А поскольку эта деятельность не урегулирована на государственном уровне, мы решили выступить с инициативой — и первыми прекращаем такую маркетинговую практику”, — сообщил Роббинс.