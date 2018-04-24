24.04.2018, 13:32

Наконец-то! Tele2 первым из операторов прекращает делать звонки коммерческого содержания

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rus.delfi.ee
EST 23
TELE2 - uus disainikontseptsioon
TELE2 - uus disainikontseptsioonFoto: Ilmar Saabas

С конца мая Tele2 перестанет обзванивать клиентов с целью предложения им товаров и услуг. После упразднения этой службы на предприятии будет создано около 40 новых рабочих мест, что позволит еще больше персонализировать и ускорить обслуживание клиентов, сказано в пресс-релизе.

Как показало исследование Kantar Emor, около двух третей жителей Эстонии получали в последние месяцы телефонные звонки с предложениями торгового характера. Причем 85% участников исследования заявили, что относятся к таким звонкам отрицательно.

По словам исполнительного директора Tele2 Криса Роббинса, проведенные опросы подтверждают, что большинство наших соотечественников не желают получать от предприятий торговые предложения по телефону.

”Так, в ходе недавнего исследования выяснилось: свыше двух третей его участников хотят, чтобы государство избавило их от назойливого телефонного спама. А поскольку эта деятельность не урегулирована на государственном уровне, мы решили выступить с инициативой — и первыми прекращаем такую маркетинговую практику”, — сообщил Роббинс.

По его мнению, действующие клиенты эстонских операторов, зачастую чувствуют себя как бы на втором плане, поскольку считают, что самые хорошие предложения получают только новые клиенты. ”Мы решили сосредоточить свои основные ресурсы на уже имеющейся клиентуре, чтобы в первую очередь удовлетворить ее пожелания”.

Упразднение службы телемаркетинга позволит создать около 40 новых рабочих мест и увеличить штат персонала, который, в свою очередь, сможет более оперативно и персонализировано обслуживать действующих клиентов Tele2.

Кроме того, в конце мая откроется специальная страница в интернете, где клиенты Tele2 смогут извещать своего оператора о том, согласны они или не согласны получать торговые предложения по телефону. ”Иными словами, потребители будут решать сами, нужны им звонки с предложениями о покупке интернета, пылесоса, витаминов и т.д. или нет”, — сказал в заключение Роббинс и обратился с призывом к другим предприятиям последовать примеру Tele2 и отказаться от практики агрессивных продаж по телефону.

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Согласно законодательству ЭР, рассылка именной рекламы по э-почте и в виде SMS разрешается только с согласия адресата. При этом звонки коммерческого содержания не возбраняются. Нет в Эстонии и единой базы данных, где люди могли бы регистрировать свой отказ от поступления к ним таких звонков.

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