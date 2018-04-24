Наконец-то! Tele2 первым из операторов прекращает делать звонки коммерческого содержания

По его мнению, действующие клиенты эстонских операторов, зачастую чувствуют себя как бы на втором плане, поскольку считают, что самые хорошие предложения получают только новые клиенты. ”Мы решили сосредоточить свои основные ресурсы на уже имеющейся клиентуре, чтобы в первую очередь удовлетворить ее пожелания”.

Упразднение службы телемаркетинга позволит создать около 40 новых рабочих мест и увеличить штат персонала, который, в свою очередь, сможет более оперативно и персонализировано обслуживать действующих клиентов Tele2.

Кроме того, в конце мая откроется специальная страница в интернете, где клиенты Tele2 смогут извещать своего оператора о том, согласны они или не согласны получать торговые предложения по телефону. ”Иными словами, потребители будут решать сами, нужны им звонки с предложениями о покупке интернета, пылесоса, витаминов и т.д. или нет”, — сказал в заключение Роббинс и обратился с призывом к другим предприятиям последовать примеру Tele2 и отказаться от практики агрессивных продаж по телефону.

Согласно законодательству ЭР, рассылка именной рекламы по э-почте и в виде SMS разрешается только с согласия адресата. При этом звонки коммерческого содержания не возбраняются. Нет в Эстонии и единой базы данных, где люди могли бы регистрировать свой отказ от поступления к ним таких звонков.