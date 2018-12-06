Найдете сходство? В РФ составили психологический портрет среднестатистического коррупционера

"Тот портрет, который рисуется при первых размышлениях "кто же такой коррупционер?", от реального очень сильно отличается", — сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале надзорного ведомства "Эфир".

Он пояснил, что "традиционно приписывают какие-то негативные психологические характеристики этим людям, такие достаточно четкие: меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей, стремление к богатству, властолюбие бесконечное".

Однако, как отметил Куренной, исследования такой подход опровергают. "На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина", — подчеркнул он.

Согласно исследованию, среднестатистический коррупционер также способен к продуктивной и командной работе, общителен.

"Конечно, у них есть и особое черты. Как правило, это должностные преступники. Они старше, чем люди, осужденные за другие преступления. Средний возраст взяточника — это 40 лет", — добавил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, в большинстве своем коррупционеры — мужчины. "Как правило, это образованные люди с высшим образованием. У них есть постоянное место жительства. У них есть семья, есть дети. Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане. Он не нарушает общественный порядок", — добавил Куренной.