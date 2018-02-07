Наиболее существенно за год в Эстонии подорожало пиво

Индекс потребительских цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 0,4%, а по сравнению с январем прошлого года увеличился на 3,8%, сообщает rus.err.ee, ссылаясь на данные Департамента статистики.

Больше всего на росте цен сказалось подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в октябре оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков — примерно на 5,7%, что составило около 40 процентов от общего роста инфляции. Молоко, молочные продукты и яйца подорожали на 6,4%, фрукты — на 13,3%, овощи — на 11,5%.

Весомую роль в изменении показателей индекса сыграл и рост цен на алкогольные напитки в размере 11,3%. При этом наиболее заметно — на 23,8% — в январе подорожало пиво.

Существенное влияние на индекс потребительских цен оказало и удорожание моторного топлива. Так в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года бензин подорожал на 12,8%, а дизельное топливо — на 12,1%.