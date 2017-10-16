Нахальный ремонтник раскурочил бойлер клиента и для починки потребовал 60 евро по-черному или 110 — по-белому

Фирма, занимающаяся ремонтом бойлеров, выполнила свою работу крайне некачественно. Попавший в беду клиент для возврата денег подал жалобу в Комиссию по потребительским спорам.

Эта история приключилась с клиеном, заказавшим услугу замены бойлера у фирмы Andsan Torutööd OÜ. Потребитель договорился с продавцом по телефону о замене устройства: процесс займет три часа.

Тогда и начались первые проблемы. ”Работник приехал с опозданием и сразу же для начала ремонта и покупки дополнительных частей потребовал 220 евро. Клиент заплатил. Предприятие обещало предоставить счет позже”, — значится в описании комиссии.

В результате произведенных с бойлером манипуляций он не заработал. Тогда ремонтник позвонил и потребовал для продолжения работ: или 60 евро по-черному, или 110 — по-белому. Тогда клиент позвонил директору фирмы, который заверил, что работа будет завершена без каких-либо дополнительных плат.

Попавший в беду клиент пригласил и представителя поставщика бойлеров данной фирмы, который сообщил, что устройство было неправильно смонтировано, в результате чего был поврежден нагревательный элемент, который следует заменить. Также в следствие ”ремонта” бойлер потерял и гарантию производителя. Он за осмотр выставил счет в размере 65 евро, который клиент тут же оплатил и предоставил продавцу. Последний долго его игнорировал, оплатив наконец спустя несколько месяцев.

Клиент был готов оплатить Andsan работу мастера за три часа, но хотел получить денежное возмещение за испорченный бойлер и потерю гарантии. Для этого он обратился в Комиссию по потребительским спорам.

Комиссия: жалобу — удовлетворить

Работа предсавителя продавца услуги не соответствовала требованиям: бойлер не включался. Также выяснилось, что представитель фирмы его повредил, что стало причиной дополнительных трат потребителем. Таким образом, продавец значительно нарушил условия договора. Фирма должна выплатить клиенту 130 евро.