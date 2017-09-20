"Нафтогаз" в Гааге подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму

"Нафтогаз Украины" и шесть его дочерних компаний подали в сформированный при Постоянной палате Третейского суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных потерей активов группы в Крыму, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

По ее данным, убытки группы "Нафтогаз" от потери крымских активов оцениваются экспертами примерно в $5 млрд, а вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.

Пресс-служба напоминает, что в октябре 2016 года "Нафтогаз" и его "дочки" инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

Как сообщалось ранее, 15 февраля 2016 года России было вручено официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций.

Арбитражное производство началось 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.