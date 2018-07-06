06.07.2018, 20:10

”Нафтогаз” предъявил новые претензии ”Газпрому”

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Lenta.ru
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Gazprom
GazpromFoto: ALEKSANDR DEMJANTŠUK, REUTERS

Нафтогаз” подал новый иск к ”Газпрому” в Стокгольмский арбитраж, говорится в сообщении компании.

Контракт между ”Газпромом” и ”Нафтогазом” был заключен в 2009 году и будет действовать до 2019-го. Однако украинская компания настаивает, что в марте 2018 года тариф на транзит должен был быть пересмотрен в сторону увеличения в связи с изменением рыночной конъюнктуры в Европе. Также отмечается, что тариф не соответствует европейскому уровню.

В марте украинская компания уже обращалась к ”Газпрому” и попросила повысить цену, но ”наткнулась на неконструктивную позицию” российского монополиста, отмечается в заявлении. ”Нафтогаз” оценивает свои потери с марта в 11,58 миллиарда долларов.

Ранее 6 июля ”Газпром” отчитался о своем имуществе в Великобритании по требованию британского суда. Среди прочего, ему принадлежат акции Nord Stream 2 AG, находящиеся в залоге по привлеченным кредитам.

4 июля ”Нафтогаз” заявил что суд швейцарского кантона Цуг арестовал акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащие ”Газпрому”, в качестве обеспечительных мер по иску. Российский концерн в ответ объяснил, что имела место всего лишь приостановка вывода бумаг из-под ареста.

28 февраля Стокгольмский арбитраж, рассмотрев встречные иски ”Газпрома” и ”Нафтогаза” о поставках и транзите газа, постановил, что ”Газпром” должен выплатить 2,56 миллиарда долларов за недопоставку оговоренных объемов. ”Газпром” оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.

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