16.04.2018, 19:13

Надоело сидеть без работы? Хотите изменить судьбу? Этот проект — специально для вас!

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rus.delfi.ee
EST 3
Töö-ja karjäärimess Kultuurikatlas
Töö-ja karjäärimess KultuurikatlasFoto: Karin Kaljuläte

Информация для жителей Таллинна и Харьюмаа.
Для тех, кто хочет работать!

Центр общественной инициативы по интеграции со 2 апреля 2018 года до 1 апреля 2020 года проводит проект, финансируемый Европейским социальным фондом.


В данном проекте приглашаем принять участие людей, потерявших работу более года назад, но желающих изменить статус безработного.

В рамках проекта вам будет предложена клубная работа:

— психологические/групповые тренинги навыков и умений;
— индивидуальные консультации психолога, юриста и специалиста по карьере
— курсы эстонского языка
— компьютерные курсы
— азы предпринимательства

Далее можно выбрать одно из двух направлений участия в проекте:

- Обучение на курсах по различным профессиям с последующей практикой в течение месяца и трудоустройством.
- Обучение на рабочем месте с последующим трудоустройством.

Выплачивается стипендия, компенсируются транспортные расходы для проживающих за пределами Таллинна, ребенку на время учебы обеспечен присмотр.

Все услуги предоставляются бесплатно. Обучение на русском языке.

Связаться с нами и получить дополнительную информацию о проекте можно в рабочие дни с 10.00 — 14.00 по тел. 635 25 66, моб. тел. 55550397

e-mail: sici@infonet.ee

Наша страничка в интернете: www.sici.ee
Наш адрес: Вилисуу 7, Таллинн

Для начала сотрудничества просим лично заполнить заявление-анкету.
Приглашаем принять участие в данном проекте!

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Надоело сидеть без работы? Хотите изменить судьбу? Этот проект — специально для вас!

16.04.2018
Информация для жителей Таллинна и Харьюмаа.
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