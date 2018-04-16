Надоело сидеть без работы? Хотите изменить судьбу? Этот проект — специально для вас!

Информация для жителей Таллинна и Харьюмаа.
Для тех, кто хочет работать!
Центр общественной инициативы по интеграции со 2 апреля 2018 года до 1 апреля 2020 года проводит проект, финансируемый Европейским социальным фондом.
В данном проекте приглашаем принять участие людей, потерявших работу более года назад, но желающих изменить статус безработного.
В рамках проекта вам будет предложена клубная работа:
— психологические/групповые тренинги навыков и умений;
— индивидуальные консультации психолога, юриста и специалиста по карьере
— курсы эстонского языка
— компьютерные курсы
— азы предпринимательства
Далее можно выбрать одно из двух направлений участия в проекте:
- Обучение на курсах по различным профессиям с последующей практикой в течение месяца и трудоустройством.
- Обучение на рабочем месте с последующим трудоустройством.
Выплачивается стипендия, компенсируются транспортные расходы для проживающих за пределами Таллинна, ребенку на время учебы обеспечен присмотр.
Все услуги предоставляются бесплатно. Обучение на русском языке.
Связаться с нами и получить дополнительную информацию о проекте можно в рабочие дни с 10.00 — 14.00 по тел. 635 25 66, моб. тел. 55550397
e-mail: sici@infonet.ee
Наша страничка в интернете: www.sici.ee
Наш адрес: Вилисуу 7, Таллинн
Для начала сотрудничества просим лично заполнить заявление-анкету.
Приглашаем принять участие в данном проекте!