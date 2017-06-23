"Национальная авиакомпания рулит!" Nordica "порадовала" летящих домой на праздники клиентов

В четверг утром авиакомпании Nordica в связи с поломкой самолета пришлось отправить на линию Осло-Таллинн самолет меньшего размера. Это означало, что части клиентов пришлось ждать вылета домой 11 часов.

С Delfi Kasulik вчера связался расстроенный читатель, чей рейс из Норвегии в Эстонию Nordica перенесла с 9:00 на 19:55.

”Никакой информации ни на почту, ни на телефон. Национальная авиакомпания рулит!”, — иронизирует читатель. По его словам, не одному ему пришлось провести в аэропорту Осло 11 лишних часов.

По словам пресс-секретаря компании Тоомаса Уйбо, фирме пришлось пустить на линию 70-местный самолет вместо 88-местного в связи с поломкой последнего.

”Так как наши рейсы сравнительно заполнены, то тех пассажиров, которые не помещаются на рейс, довозим в место назначения следующим рейсом. Обслуживание клиентов аэропорта Осло обязано информировать всех клиентов о возникших непредвиденных обстоятельствах и предлагать им различные решения, чтобы как можно скорее добраться до места назначения. Это услуга, которую авиакомпании ожидают от аэропортов”, — объясил Уйбо

Как известно Nordica, аэропорт Осло связался со всеми пассажирами, чей рейс перенесли.