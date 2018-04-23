Начиная с сегодняшнего дня можно получить пособие на установку солнечных панелей

Предприниматели, квартирные товарищества и самоуправления смогут начиная с сегодняшнего дня ходатайствовать у KredEx о пособии для установки солнечных панелей. В этом году выдаются субсидии всего на 1,4 млн евро, а в последующие года на 1 млн евро за год. Тур ходатайствования открыт до тех пор, пока не будут исчерпаны бюджетные средства.

О пособии можно ходатайствовать для покрытия расходов на проектирование, приобретение и установку солнечных панелей. Размер субсидии составляет до 30% от общей суммы на субсидируемую деятельность, но не более 30 000 евро на одного ходатайствующего.

Пособие направлено в основном за пределы города Таллинна, и ходатайствующими могут быть учреждения государственного или местного самоуправления. Предприниматель - владелец находящегося в Таллинне здания может получить пособие только в случае, если сферой деятельности предпринимателя является обязательное социальное страхование, здравоохранение и социальное обеспечение.

Целью пособия является увеличение доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, и уменьшение выбросов загрязняющих веществ из производственной системы.