23.04.2018, 12:24

Начиная с сегодняшнего дня можно получить пособие на установку солнечных панелей

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rus.delfi.ee
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Vallo Valdmann, päikesepaneelid
PäikesepaneelidFoto: Tiit Blaat

Предприниматели, квартирные товарищества и самоуправления смогут начиная с сегодняшнего дня ходатайствовать у KredEx о пособии для установки солнечных панелей. В этом году выдаются субсидии всего на 1,4 млн евро, а в последующие года на 1 млн евро за год. Тур ходатайствования открыт до тех пор, пока не будут исчерпаны бюджетные средства.

О пособии можно ходатайствовать для покрытия расходов на проектирование, приобретение и установку солнечных панелей. Размер субсидии составляет до 30% от общей суммы на субсидируемую деятельность, но не более 30 000 евро на одного ходатайствующего.

Пособие направлено в основном за пределы города Таллинна, и ходатайствующими могут быть учреждения государственного или местного самоуправления. Предприниматель - владелец находящегося в Таллинне здания может получить пособие только в случае, если сферой деятельности предпринимателя является обязательное социальное страхование, здравоохранение и социальное обеспечение.

Целью пособия является увеличение доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, и уменьшение выбросов загрязняющих веществ из производственной системы.

Хотя эта мера предусмотрена для юридических лиц, у физических лиц уже полтора года есть возможность ходатайствовать о пособии для использования оборудования для возобновляемых источников энергии. Для этого KredEx выдает пособия для реконструкции малых жилых домов, о котором могут ходатайствовать владельцы малых жилых домов, построенных и взятых в эксплуатацию до 1993 года.

Подробнее ознакомиться с условиями предоставления инвестиционного пособия на установку солнечных панелей можно на домашней странице KredEx.

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