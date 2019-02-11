Начиная с февраля Департамент социального страхования отправляет пенсионные удостоверения домой по почте

”Мы изменили выдачу пенсионных удостоверений, чтобы клиентам было удобнее их получать, — пояснила советник Департамента социального страхования Катрин Вяллинг. — Если кто-либо желает получить пенсионное удостоверение в нашем бюро обслуживания, естественно, такая возможность также сохраняется”. Выбрать способ получения пенсионного удостоверения можно при заполнении заявления о получении пенсии.

Пенсионное удостоверение подтверждает статус пенсионера, и, к примеру, банки, транспортные предприятия, развлекательные учреждения, музеи, оздоровительные центры и многие другие учреждения предлагают льготы при предъявлении пенсионного удостоверения. В год выдаётся около 10 000 пенсионных удостоверений.

В текущем году обновляется также внешний вид пенсионного удостоверения. Департамент социального страхования планирует заменить бумажные пенсионные удостоверения на пластиковые. ”Предыдущая форма не соответствует современным требованиям, и мы получали обратную связь о том, что с настоящим пенсионным удостоверением пенсионеры имели проблемы с подтверждением своего статуса за пределами Эстонии”, — уточнила Вяллинг. На новом удостоверении будут приведены данные и на эстонском, и на английском языках, при необходимости можно будет добавить также и данные о недостатке здоровья.

Новые удостоверения начнут выдавать новым пенсионерам, начиная со второго полугодия. Владельцам уже выданных пенсионных удостоверений не нужно менять свои бумажные удостоверения — они также будут продолжать действовать.