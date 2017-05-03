Начинается второй этап строительства квартала WoHo

Консорциум Mapri Ehitus и NOBE заключил с фирмой Ekerepol договор о проектировании и строительстве 14-этажного офисного и жилого здания по адресу Мустамяэ, 3 в квартале WoHo. Стоимость работ составляет примерно 11,7 млн евро без НСО.

”Именно здесь, рядом с одной из оживленных транспортных артерий Таллинна, будут располагаться привлекающие внимание офисы и качественные квартиры с видом на море и Старый город. Там же сделают парковую зону с удобными местами для отдыха, что подарит возможность наслаждаться зеленью посреди города”, — сказал член правления EKEREPOL OÜ Рейго Рандметс.

”До сих пор сотрудничество NOBE и Mapri Ehitus проходило очень хорошо, поэтому здание с квартирами и офисами, при строительстве которого использовались современные энергетические решения, будет готово осенью 2018 года”, — добавил второй член правления EKEREPOL OÜ Карл Адер.

”Если 10 лет назад Nordecon Betoon строил для таких офисных зданий только бетонные коробки, то на сегодняшний момент NOBE является предприятием, предлагающим полный цикл услуг по строительству: мы проектируем и организовываем генеральные подряды и бетонные работы своими силами, от идеи до реализации, — сказал председатель правления NOBE Майт Рыымусаар. — Квартал Woho станет одним из самых своеобразных комплексов бизнес-зданий в Таллинне, поэтому для нас честь участвовать в этом строительстве”.

”Несколько лет назад мы работали преимущественно в Южной Эстонии, но теперь строим в больших объемах и в Таллинне, — сказал руководитель Mapri Ehitus Прийт Яагант. — На данный момент двумя крупнейшими объектами в Таллинне являются очень интересное здание Балтийского вокзала, который будет готов в мае, и три 14-этажных квартирных дома на границе центра и Кадриорга”.

Авторами архитектурного проекта строящегося офисного и жилого здания в квартале являются представители PIN Arhitektid. В здании будет один подземный и 14 наземных этажей. Здание займет 12 618 кв.м. брутто-площади. Дом WOHO 2 будет мультифункциональным: с 1 по 7 этаж там будут располагаться бизнес-площади, на 8-9 этажах офисы и гостевые квартиры, а на 10-14 этажах — квартиры с прекрасным видом. Строительные работы начнутся сразу же, а завершатся осенью 2018-го.