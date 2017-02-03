Начинается прием идей на конкурс KIK в области экономии ресурсов Negavatt

Начиная с сегодняшнего дня, 3 февраля, студенты могут начинать представлять свои идеи на конкурс Центра инвестирования в окружающую среду (KIK) в области экономии ресурсов – Negavatt. На проводимый в четвертый раз конкурс ожидаются оригинальные идеи, позволяющие экономить энергию и ресурсы в университете или в его кампусе. Лучшие из них получат до 10 000 евро для осуществления своих идей. Срок представления идей - 3 марта.

”В этом году Negavatt вместе со своими спонсорами фокусируется на темах, связанных с водой и едой”, — сообщает член правления конкурса Центра инвестирования в окружающую среду (KIK) Вейко Кауфман. ”Например кофе, который употребляют в университетах в больших количествах. Но естественно, мы рады всем идеям, из любых областей. В конце концов хорошие идеи — все те, что идут дальше мыслей, и именно Negavatt предоставляет возможность проверить эти мысли в безопасной среде и сделать их осязаемыми”.

По словам Берит Брант, менеджера по продажам главного спонсора Negavatt, Paulig Coffee Estonia Baltikum, с кофе связано несколько идей для экономии ресурсов: кофе-порошок, кофейная гуща, кофемашины, стаканчики и крышки для кофе, палочки для перемешивания кофе, новый способ приготовления кофе или очереди в кафе — возможностей много. ”Мы хотим внести свой вклад в повышение информированности молодежи и дать им возможность воплотить изменения в жизнь”, — объясняет Брант цель сотрудничества с Negavatt.

Читать еще

На конкурс Negavatt принимаются также межуниверситетские проекты, то есть студенты могут свободно привлекать в свою команду друзей, которые учатся в других вузах. Идеи могут представлять также учащиеся профтехучилищ.

По истечении срока представления идей, 3 марта из поступивших идей будет выбрано до 12 лучших, которые будут допущены ко второму этапу конкурса. Призовой фонд конкурса Negavatt составляет 45 000 евро. Победители станут известны на финальном мероприятии 24 мая.

Проекты предыдущего сезона Negavatt на сегодняшний день находятся на финишной прямой по реализации своих идей. Например, в классе Тартуского Колледжа Таллиннского технического университета есть система вентиляции, управляемая с помощью датчиков в каждом помещении. Это решение придумано командой проекта Smartvent, которая после Negavatt успешно участвовала так же в конкурсах Climate-KIC и Prototron и теперь планирует предложить изобретение также более широкой аудитории.

Информацию, касающуюся представления идей, можно найти на домашней странице Negavatt www.negavatt.ee, а с дополнительными вопросами можно обращаться к менеджеру проекта Кади Мити по адресу электронной почты kadi.mitt@kik.ee или 524 2602.

Negavatt — это конкурс, который проводится совместно Центром инвестирования в окружающую среду и Министерством окружающей среды, цель которого — повысить уровень знаний в области энергетики и ресурсов, а также побудить студентов предлагать решения, которые способствовали бы ресурсосбережению в высших учебных заведениях. В качестве идеи может выступать как изделие, услуга, технологическое решение, метод, так и кампания, призванная изменить образ мышления, а посредством этого — и поведение.