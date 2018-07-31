Начинается последний этап строительства таллиннского жилого района Пярнаыуэ

Одно из крупнейших предприятий Таллинна по жилищному строительству, Bonava Eesti, начинает последний этап строительства жилого района Пярнаыуэ в Какумяэ, Хааберсти. Запланированные семь многоквартирных домов на улице Принтсу являются последней частью жилого района Пярнаыуэ, который после восстановления независимости Эстонии представляет собой один из крупнейших проектов жилищного строительства, основанного на частном капитале.

Строительство первых жилых домов в районе Пярнаыуэ, входящем в число самых продаваемых в Эстонии жилищных проектов, началось весной 2008 года. В течение десяти лет в район инвестировано 45 миллионов евро, построен 41 дом с 675 квартирами, ставшими домом для более 1500 жильцов. На последнем этапе Пярнаыуэ на улице Принтсу будут построены семь современных двух- и трехэтажных жилых домов Pärnaõue Premium Plus с застекленными балконами и террасами.

„Пярнаыуэ является ярчайшим примером принципов целостных застроек Bonava — жилой район с одинаковым характером, где для семей обустроены разнообразные и безопасные возможности проведения времени вблизи дома. Строительство семи домов Premium Plus на улице Принтсу привело нас в заключительную фазу создания одной целостной жилой среды. Если все пойдет по плану, то район Пярнаыуэ с 48 домами будет готов к концу 2021 года", — рассказывает Тимо Рийсмаа, исполнительный директор Bonava Eesti.