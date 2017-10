Начинается конкурс ”Бетонное сооружение 2017 года”

Союз бетона Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов объявляют о начале конкурса ”Бетонное сооружение 2017 года”, сказано в пресс-релизе.

Цель конкурса заключается в том, чтобы повысить репутацию бетона как отечественного строительного материала и способствовать развитию бетонной архитектуры, технологии и бетонного строительства.

”Если где-то в Эстонии что-то строится, то обязательно используется и бетон. К счастью и в нынешнем году бетона вновь потребовалось больше, чем ранее”, — сказал председатель Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. ”Уже построено и строится множество замечательных строений и сооружений, в которых бетон играет значительную роль. Ждем их среди участников конкурса на лучшее бетонное сооружение”, — добавил Роотс.

На конкурс бетонного сооружения можно представить:

- строения — здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2017 года;

- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись.

Представлять можно и конструкции и технологические решения.

Победит объект или технологическое решение, в котором значительный вклад внесен работой зарегистрированных в Эстонии предпринимателей и использованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм, степень требовательности к проектированию и строительству, качество и уровень инновации.

Главный приз получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик, проектировщик, строитель, поставщик опалубки и поставщик бетона.

В жюри входят представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Союза предпринимателей-строителей Эстонии, Эстонского союза консультационных предприятий в области строительства, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы. Жюри созывает организатор конкурса.

Срок представления работ на конкурс — 1 декабря 2017 года.

Победитель будет назван на общереспубликанском Дне бетона в марте 2018 года.

Конкурс по определению лучших бетонных строений проводится уже семнадцать лет.

Бетонным сооружением 2016 года был выбран Эстонский национальный музей.

Главный приз — DGT Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane).

Приз заказчика — Riigi Kinnisvara AS; приз конструктора — Novarc Group AS; приз за строительные работы — Fund Ehitus OÜ; приз за бетонные работы — Alusehitus OÜ, BGM Ehitus OÜ, K-Most AS; приз за бетонные элементы — TMB Element OÜ; приз за бетон — Rudus AS, TM Betoon OÜ; приз за опалубку — Ramirent Baltic AS.

Бетонное сооружение 2015 года — мост Ихасте. Главный приз — Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ (Юхан Иднурм и Сийм Иднурм).

Бетонное сооружение 2014 года — Ледовый холл Тондираба. Главный приз — Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.

Бетонное сооружение 2013 года — Работы по реконструкции транспортного узла Юлемисте. Главный приз — АО K-Projekt (генеральный проектировщик).

Бетонное сооружение 2012 года — Реконструкция бетонных конструкций ангара для гидросамолетов Таллиннского порта Леннусадам. Главный приз — конструкторы Карл Ыйгер и Хейки Онтон.

Бетонное сооружение 2011 года — Звуковая скульптура Cromatico. Главный приз — скульптор Лукас Кююне.

Бетонное сооружение 2010 года — Индивидуальный жилой дом в Пирита. Главный приз — архитектор Андрес Лембер, Male Maja OÜ.

Бетонное сооружение 2009 года — офисное здание Tallink. Главный приз — архитектор Меэлис Пресс.

Бетонное сооружение 2008 года — расширение пассажирского терминала Таллиннского аэропорта. Главный приз — архитектор Жан-Мари Боннар, Sofreavia SA.

Бетонное сооружение 2007 года — арочный мост Пуурмани. Главный приз — конструкторы Сийм Иднурм, Юхан Иднурм.

Бетонное сооружение 2006 года — офисное здание Luku-Expert. Главный приз — архитектор Хиндрек Кеслер.

Бетонное сооружение 2005 года — офисное здание TTP. Главный приз — архитектор Меэлис Пресс.

Бетонное сооружение 2004 года — Ülemiste Hotell. Главный приз — архитектор Мартин Аунин.

Бетонное сооружение 2003 года — индивидуальный жилой дом в Виймси. Главный приз — Arhitektibüroo Emil Urbel.

Бетонное сооружение 2002 года — Тартуская тюрьма. Главный приз — Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS.

Бетонное сооружение 2001 года — терминал сыпучих грузов в порту Мууга. Главный приз — проектировщик Randväli ja Karema AS.

Бетонное сооружение 2000 года — здание школы в Рокка — аль — Маре. Главный приз — Архитектурное бюро Urbel ja Peil.