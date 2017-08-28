Начался прием заявок на участие в предпринимательском конкурсе ”Шведская бизнес-премия 2017”, цель которого — побудить эстонских предпринимателей активнее сотрудничать со своими шведскими коллегами и больше задумываться о расширении на международном рынке, значится в пресс-релизе.

Премия вручается, чтобы подчеркнуть хороший бизнес-климат и тесное сотрудничество в области предпринимательства между двумя странами.

”Бизнес-культуру Швеции и Эстонии характеризуют такие ключевые понятия, как международное сотрудничество, инновации и значительный вклад в развитие общества”, — сказал посол Королевства Швеции в Эстонии Андерс Люнггрен.

По словам посла, Швеция является для Эстонии крупнейшим внешним инвестором и важнейшей страной для экспорта. Шведы инвестировали в Эстонию порядка пяти миллиардов евро, что составляет более четверти от всех сделанных в Эстонию инвестиций.

”У нас крепкие связи, и мы призываем эстонских предпринимателей еще более активно сотрудничать с соседями по другую сторону моря и задуматься о расширении на внешние рынки”, — добавил посол Люнггрен.

Премии будут вручены в трёх категориях:

Постоянный рост и ответственное предпринимательство

Технологические инновации

Молодой предприниматель года

В каждой категории на конкурс можно заявить, как свою фирму, так и начинание или предпринимателя, чья деятельность была заметна. По словам руководителя эстонского представительства Шведского совета по экспорту Янара Сутть, для подачи заявки важна не столько связь деятельности предприятия со Швецией, сколько желание привлечь внимание общества к ответственному направлению в предпринимательстве, указать на важность инноваций и международного сотрудничества.

Для подачи заявки необходимо заполнить и отправить заявление не позднее 14 сентября в представительство Шведского совета по экспорту в Эстонии. Победитель будет объявлен 10 октября в музее Куму на международной конференции и торжественном вечере, участие в котором примут порядка 200 предпринимателей и лидеров мнений со всей Европы.

В рамках конкурса ”Шведская бизнес-премия 2016” премию за технологические инновации получил разработанный Центром развития технологий здоровья метод ”Глобиновый замок” (GlobinLockTM), премия за ответственное предпринимательство и развитие была вручена производителю кофе Coffee People и в качестве молодого предпринимателя был выбран со-основатель и исполнительный директор Bikeep Кристьян Линд.

Предпринимательский конкурс ”Шведская бизнес-премия” впервые состоялся в 2006 году в Литве.

В Эстонии проведение конкурса, впервые состоявшееся в 2009 году, организуют Шведский совет по экспорту и Шведское посольство в Эстонии.

Мероприятие поддерживают: Ericsson, Volvo Estonia, Telia, AJ Tooted и Шведская торгово-промышленная палата.