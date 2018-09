Начался прием заявок на титул EY Eesti Предприниматель года 2019

2017 год — Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS)

2015 год — Евгений Кабанов (ZeroTurnaround AS)

2014 год — Юри Райдла (Advokaadibüroo Raidla Ellex)

2013 год — Пеэтер и Прийт Ребане (BDG Holdings OÜ)

2012 год — Рут Олтьер (Chemi-Pharm AS)

2011 год — Прийт Аламяэ и Таави Котка (Nortal AS)

2010 год — Петер Хунт (Wendre AS)

2009 год — Индрек Сепп (Pristis AS)

2008 год — Яан Пуусааг (Krimelte OÜ)

Конкурс Предприниматель года EY или EY Entrepreneur Of The Year является одним из самых престижных конкурсов для предпринимателей, и этим титулом награждаются предприниматели в 60 странах. Партнерами конкурса Предприниматель года EY Eesti являются Lexus, LHV, Creditinfo и Eesti Meedia.

Ernst & Young Baltic AS — это ведущее в Балтийских странах аудиторское бюро, которое также оказывает бизнес-консультации. В представительстве EY Eesti работает 120 человек. На международном уровне EY является одной из ведущей компанией, оказывающей бизнес-консультации, консультации по сделкам, услуги по аудиту и налогам.

Дополнительная информация о подаче заявок на сайте: ey.com/ee