Начался прием заявок на титул EY Eesti Предприниматель года 2019

Принять участие в конкурсе приглашаются все собственники компаний, т.е. люди, которые на самом деле управляют бизнесом, принимают решения и берут на себя риски. ”Мы ищем ярких предпринимателей, чей бизнес действует более трех лет, в котором минимально 10 работников, и оборот которых в 2017 году достиг по меньшей мере двух миллионов евро”, сказал партнер EY Ранно Тингас.

Конкурс, который будет проходить в одиннадцатый раз, проводится с целью отметить выдающихся предпринимателей, которые заражают других своей страстью и силой воли. ”Состояние эстонской экономики хорошее, и в этом свете также у предпринимателей дела идут хорошо, даже сверх ожиданий. Для того чтобы выделиться среди других, у сильного кандидата помимо растущих прибылей, должно быть также видение лучшего завтра и понимание, как его достичь”, добавил Тингас.

С кандидатами проводятся подробные собеседования, результаты которых оценивает независимое жюри, состоящее из ключевых лиц бизнес-мира, которые ежедневно связаны с предпринимательством и которые понимают возможности и трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Все предприниматели, с которыми будут проводится собеседования, получат приглашение на гала-мероприятие Предприниматель года EY Eesti, на котором станет известен победитель.

В прошлом году титул Предприниматель года EY Eesti получили основатели Taxify Мартин и Маркус Виллиг. Премию за работу всей жизни получил предприниматель и меценат Энн Кунила.

Победителями прошлых лет были: