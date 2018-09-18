18.09.2018, 16:50

Начался прием заявок на титул EY Eesti Предприниматель года 2019


rus.delfi.ee
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Начался прием заявок на титул EY Eesti Предприниматель года 2019
Ernst & Young Baltic AS

Сегодня начался открытый прием заявок на конкурс EY Eesti Предприниматель года. Победитель нового конкурса будет объявлен 14 марта 2019 года, и в июне он будет представлять Эстонию на международном бизнес-форуме EY Предприниматель года в Монако.

Принять участие в конкурсе приглашаются все собственники компаний, т.е. люди, которые на самом деле управляют бизнесом, принимают решения и берут на себя риски. ”Мы ищем ярких предпринимателей, чей бизнес действует более трех лет, в котором минимально 10 работников, и оборот которых в 2017 году достиг по меньшей мере двух миллионов евро”, сказал партнер EY Ранно Тингас.

Конкурс, который будет проходить в одиннадцатый раз, проводится с целью отметить выдающихся предпринимателей, которые заражают других своей страстью и силой воли. ”Состояние эстонской экономики хорошее, и в этом свете также у предпринимателей дела идут хорошо, даже сверх ожиданий. Для того чтобы выделиться среди других, у сильного кандидата помимо растущих прибылей, должно быть также видение лучшего завтра и понимание, как его достичь”, добавил Тингас.

С кандидатами проводятся подробные собеседования, результаты которых оценивает независимое жюри, состоящее из ключевых лиц бизнес-мира, которые ежедневно связаны с предпринимательством и которые понимают возможности и трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Все предприниматели, с которыми будут проводится собеседования, получат приглашение на гала-мероприятие Предприниматель года EY Eesti, на котором станет известен победитель.

В прошлом году титул Предприниматель года EY Eesti получили основатели Taxify Мартин и Маркус Виллиг. Премию за работу всей жизни получил предприниматель и меценат Энн Кунила.

Победителями прошлых лет были:

2017 год — Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS)
2015 год — Евгений Кабанов (ZeroTurnaround AS)
2014 год — Юри Райдла (Advokaadibüroo Raidla Ellex)
2013 год — Пеэтер и Прийт Ребане (BDG Holdings OÜ)
2012 год — Рут Олтьер (Chemi-Pharm AS)
2011 год — Прийт Аламяэ и Таави Котка (Nortal AS)
2010 год — Петер Хунт (Wendre AS)
2009 год — Индрек Сепп (Pristis AS)
2008 год — Яан Пуусааг (Krimelte OÜ)

Конкурс Предприниматель года EY или EY Entrepreneur Of The Year является одним из самых престижных конкурсов для предпринимателей, и этим титулом награждаются предприниматели в 60 странах. Партнерами конкурса Предприниматель года EY Eesti являются Lexus, LHV, Creditinfo и Eesti Meedia.

Ernst & Young Baltic AS — это ведущее в Балтийских странах аудиторское бюро, которое также оказывает бизнес-консультации. В представительстве EY Eesti работает 120 человек. На международном уровне EY является одной из ведущей компанией, оказывающей бизнес-консультации, консультации по сделкам, услуги по аудиту и налогам.

Дополнительная информация о подаче заявок на сайте: ey.com/ee

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