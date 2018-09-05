05.09.2018, 19:19

Начался новый Таллинский сезон предпринимательства


rus.delfi.ee
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Начался новый Таллинский сезон предпринимательства
Shutterstock

Сентябрь означает начало нового сезона предпринимательства в столице - город предлагает различные возможности сотрудничества в виде конкурсов на получение субсидий на развитие предпринимательства, курсов и консультаций, проводимых вместе с учеными университетов страны, практических советов, которые можно получить в инфопункте предпринимателя в инфозале Таллинской городской управы. А 2 октября состоится традиционный Таллинский день предпринимательства, тема которого "Предпринимательство 100".

День завершится торжественным приемом предпринимателей и партнеров по сотрудничеству, во время которого будут оглашены победители конкурса на призы в области предпринимательства. До 10 сентября еще можно подавать заявки на участие в конкурсе.

Как отметил вице-мэр столицы Айвар Рийсалу, впереди еще два важных события: вскоре в "Юлемисте сити" откроется Международный дом, цель которого — предоставление необходимой информации и помощи зарубежным специалистам, а затем состоится празднование 15-летия научного парка "Технополь", ставшего центром притяжения для технологических предприятий и крупнейшим научным парком в Прибалтике.

Таллинский департамент предпринимательства и Таллинское представительство Тартуского университета приглашают всех принять участие в семинарах "Академии экономики 2018", открыт доступ и на семинары Академии предпринимательства, проводимые вместе с "Открытой академией" и Таллинским техническим университетом. Дополнительная информация здесь.

Tallinn Hockey weekend
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