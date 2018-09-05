Начался новый Таллинский сезон предпринимательства

День завершится торжественным приемом предпринимателей и партнеров по сотрудничеству, во время которого будут оглашены победители конкурса на призы в области предпринимательства. До 10 сентября еще можно подавать заявки на участие в конкурсе.

Как отметил вице-мэр столицы Айвар Рийсалу, впереди еще два важных события: вскоре в "Юлемисте сити" откроется Международный дом, цель которого — предоставление необходимой информации и помощи зарубежным специалистам, а затем состоится празднование 15-летия научного парка "Технополь", ставшего центром притяжения для технологических предприятий и крупнейшим научным парком в Прибалтике.

Таллинский департамент предпринимательства и Таллинское представительство Тартуского университета приглашают всех принять участие в семинарах "Академии экономики 2018", открыт доступ и на семинары Академии предпринимательства, проводимые вместе с "Открытой академией" и Таллинским техническим университетом. Дополнительная информация здесь.