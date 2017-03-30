Началось строительство велосипедной дорожки вдоль Палдиского шоссе

Началось строительство велосипедно-пешеходной дорожки на участке Палдиского шоссе от улицы Ярвекалда до улицы Тяхеторни. Это совместный проект города Таллинна, Харкуской и Сауэской волостей, реализация которого создаст единую сеть таких дорожек в столице и указанных волостях.
В ходе строительства будет реконструирован также перекресток улицы Ярвекалда и Палдиского шоссе, на нем будут установлены светофоры. Изменится организация движения на перекрестке улиц Астангу и Мооналао.
Длина участка — 1,9 км, стоимость работ — 677,5 тысячи евро. Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития, бюджетов Таллинна, Харкуской и Сауэской волостей. Срок завершения работ — 1 июля.