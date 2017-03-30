Началось строительство велосипедной дорожки вдоль Палдиского шоссе

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Началось строительство велосипедно-пешеходной дорожки на участке Палдиского шоссе от улицы Ярвекалда до улицы Тяхеторни. Это совместный проект города Таллинна, Харкуской и Сауэской волостей, реализация которого создаст единую сеть таких дорожек в столице и указанных волостях.