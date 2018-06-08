08.06.2018, 11:50

Началось! С 16 июля в мобильный банк Swedbank больше невозможно будет входить с помощью карточки паролей

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rus.delfi.ee
EST 13
Pangaliidu pressiüritus
Foto: Andres Putting

Мобильное приложение Swedbank с 16 июля будет доступно лишь при входе с помощью Smart-ID, Mobiil-ID, и PIN-калькулятора. Подобным образом можно будет пользоваться и пробной версией мобильного банка Swedbank, которая вскоре выйдет на рынок, сообщается в пресс-релизе.

"К сожалению, карточка паролей устарела. Общеевропейские правила не считают более такие карточки достаточно безопасными для идентификации личности, и ограничения, вытекающие из новых правил, делают карточку паролей в будущем практически бесполезной. Мы хотели бы, чтобы переход к новым решениям прошел плавно, и чтобы у клиентов было достаточно времени для их освоения. Поэтому мы призываем всех, кто еще пользуется карточкой паролей, как можно скорее перейти к альтернативным средствам аутентификации. Для мобильного банка это Smart-ID, Mobiil-ID и PIN-калькулятор. В интернет-банке к ним добавляется ID-карта“, – говорит директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, и добавляет, что в ближайшее время Swedbank выведет на рынок новое мобильное приложение, которым также можно будет пользоваться только с помощью Smart-ID, Mobiil-ID, и PIN-калькулятора.

Пользователей интернет-банка изменения ждут осенью. Для клиентов, входящих с помощью карточки паролей, дневной платежный лимит с 13 сентября уменьшится до 100 евро, а с 8 ноября этого года до 1 февраля следующего года – до 50 евро.

"Несмотря на то, что все больше клиентов осознают необходимость использования дополнительных способов входа в интернет- и мобильный банк, еще достаточно много и тех, кто по-прежнему пользуется для входа исключительно карточкой паролей. Следует помнить, что с февраля следующего года клиенты Swedbank карточками паролей пользоваться больше не смогут“, – подчеркнула Раагметс.

На сегодняшний день 163 000 клиентов Swedbank пользуются Smart-ID и свыше 120 000 – Mobiil-ID. С помощью ID-карты входят в среднем 165 000 клиентов в месяц. Но 195 000 клиентов до сих пор в качестве единственного средства входа в интернет-банк и в мобильный банк используют карточку паролей.

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