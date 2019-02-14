Началось! Налоговые декларации можно подавать уже сейчас

* лица, имевшие в налоговый период акции, паи, голоса или право на прибыль юридического

* лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой, должны помимо основной формы декларации представить форму ММ или приложение к форме ММ, независимо от того, получило ли указанное юридическое лицо доход или нет;

* лица, чей убыток, полученный от отчуждения ценных бумаг больше прибыли, полученной от отчуждения ценных бумаг в налоговый период, и которые желают вычесть превышающую прибыль сумму убытка из полученной прибыли от отчуждения ценных бумаг в последующие годы;

* лица, которые сделали в течение налогового периода указанные в статье 172 Закона о подоходном налоге взносы на инвестиционный счёт или произвели выплаты с него.

Декларацию о доходах не должны представлять физические лица — резиденты:

* с дохода которых не надо дополнительно уплачивать подоходный налог (за исключением особых случаев);

* доход которых не превышал размера не облагаемого налогом дохода в сумме 6000 евро.

Представление декларации для получения налоговой льготы

* Если лицо не обязано представлять декларацию, но желает использовать налоговые льготы (произвело расходы на обучения, платило проценты по жилищному кредиту и т. д.), то для этого необходимо представить декларацию.

*Если физическое лицо — резидент иного государства — участника Соглашения о Европейской экономической зоне получил в 2018 году в Эстонии налогооблагаемый доход, то он может учесть налоговые льготы (в том числе и не облагаемый налогом доход) пропорционально удельному весу дохода, налогооблагаемого в Эстонии, ко всему доходу, налогооблагаемому в данный налоговый период, при следующих условиях:

- если лицо получило в Эстонии не менее 75% всего дохода, то оно может произвести все вычеты, указанные в главе 4 Закона о подоходном налоге;

- если лицо получило в Эстонии менее 75% всего дохода, то оно может использовать в качестве вычетов не облагаемый налогом доход, а в случае получения пенсии — дополнительный не облагаемый налогом доход, если лицо получает пенсионные выплаты.

Для этого лицу необходимо представить декларацию о доходах физического лица — резидента.

Передача неиспользованных налоговых льгот супругу/супруге

Физическое лицо может подать личную декларацию, а также за лицо, которое получило налогооблагаемый доход ниже 2160 евро, его супруг/супруга может вычесть дополнительный не облагаемый налогом доход, если общий налогооблагаемый доход супругов не превышает 50 400 евро в календарном году.

Супругу/супруге можно перевести сумму или её часть, превышающую налогооблагаемый доход, (проценты за жилищный кредит, расходы на обучение и дополнительный детский не облагаемый налогом доход), если на супругов в качестве имущественных отношений распространяется общность имущества.

Для передачи налоговых льгот необходимо выразить это желание в декларации о доходах. Налогово-таможенный департамент переносит неиспользованную часть автоматически в декларацию о доходах супруга/супруги. При желании супруг должен / супруга должна акцептировать неиспользованные налоговые льготы, переданные ему/ей.

Не облагаемый налогом доход с 1 января 2018

С 1 января 2018 применяется ко всем доходам единый не облагаемый налогом доход по ставке до 6000 евро в год или до 500 евро в месяц, и в связи с чем исчезает дополнительный не облагаемый налогом доход с пенсии и с компенсации по несчастному случаю на производстве.

В 2018 году:

- при годовом доходе до 14 400 евро не облагаемый налогом доход составляет 6000 евро в год,

- при увеличении годового дохода с 14 400 евро до 25 200 евро уменьшается не облагаемый налогом доход в соответствии с формулой 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400),

- при годовом доходе свыше 25 200 евро не облагаемый налогом доход равен 0.

Важные даты