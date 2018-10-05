05.10.2018, 07:05

Начались работы по расширению Раквереского мясокомбината

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rus.delfi.ee
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HKSCAN, Rakvere lihakombinaat
фото иллюстративноеFoto: Ain Liiva

В сентябре на Раквереском мясокомбинате начались строительные работы, в ходе которых помещения отдела по производству жареных изделий увеличатся за счет пристройки размером почти в 2000 м². В общей сложности в этом году HKScan инвестирует в развитие этого отдела на комбинате Rakvere 8 миллионов евро.

”Инвестиция в пристройку и новые технологии по производству и упаковке жареных изделий поможет нам совершить прыжок в развитии, причем, не только в смысле качества, но и количества продукции, — сообщила председатель правления HKScan Estonia Анне Мере. — Речь идет о новой и уникальной для стран Балтии технологии. Взяв ее на вооружение, мы увеличим мощность производства почти в четыре раза, если сравнивать с сегодняшними показателями. Кроме того, она позволит нам работать над новыми интересными рецептами и предложить покупателям более экологичную и удобную упаковку”.

Новая, более мощная технология производства жареных изделий позволит Ракверескому мясокомбинату увеличить объем экспорта и выпускать на другие рынки группы HKScan такие готовые изделия из фарша, как мясные шарики, котлеты и наггетсы. ”Рынок жареной продукции быстро растет не только в Эстонии и Прибалтике, но и во всех странах Северной Европы. Сегодняшние потребители все больше ценят свое время и отдают предпочтение готовым изделиям. Вот почему в ближайшие годы категория жареной продукции будет на подъеме”, — добавила Мере.

Благодаря инвестиции производство на Раквереском мясокомбинате будет более щадящим для окружающей среды, поскольку новая технология позволяет сэкономить 5% энергозатрат — вместо электричества источником энергии станет природный газ. Согласно планам, пристройка будет готова в феврале, а производство в помещениях расширенного отдела жареных изделий начнется во второй половине весны. Строительные работы осуществляет местное предприятие Antaares AS (Ляэне-Вирумаа).

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