Начались работы по расширению Раквереского мясокомбината

Новая, более мощная технология производства жареных изделий позволит Ракверескому мясокомбинату увеличить объем экспорта и выпускать на другие рынки группы HKScan такие готовые изделия из фарша, как мясные шарики, котлеты и наггетсы. ”Рынок жареной продукции быстро растет не только в Эстонии и Прибалтике, но и во всех странах Северной Европы. Сегодняшние потребители все больше ценят свое время и отдают предпочтение готовым изделиям. Вот почему в ближайшие годы категория жареной продукции будет на подъеме”, — добавила Мере.

Благодаря инвестиции производство на Раквереском мясокомбинате будет более щадящим для окружающей среды, поскольку новая технология позволяет сэкономить 5% энергозатрат — вместо электричества источником энергии станет природный газ. Согласно планам, пристройка будет готова в феврале, а производство в помещениях расширенного отдела жареных изделий начнется во второй половине весны. Строительные работы осуществляет местное предприятие Antaares AS (Ляэне-Вирумаа).