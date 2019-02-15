Началась подача налоговых деклараций

Подача налоговых деклараций должна была начаться 15 февраля, но выяснилось, что стартовала она уже в четверг вечером. При этом из-за наплыва желающих следует считаться с возможными перебоями в работе системы.
Доходы за 2018 год можно декларировать Налогово-таможенному департаменту с 15 февраля по 1 апреля 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Физические лица — резиденты (далее — лица) представляют декларацию о доходах за предыдущий календарный год.
Физическое лицо является резидентом, если его постоянное местожительство находится в Эстонии или он пребывает в Эстонии не менее 183 дней в течение 12 последовательных месяцев. Резидентом является также государственный служащий Эстонии, пребывающий на службе за рубежом. Лицо считается резидентом со дня его прибытия в Эстонию. Физическое лицо оповещает Налогово-таможенный департамент об обстоятельствах, связанных с изменением резидентства, и заполняет форму R для определения резидентства.
Декларацию о доходах должны представлять:
* предприниматели — физические лица, которые помимо основной декларации (форма А) также представляют декларацию о доходах от предпринимательской деятельности (форма Е);
* лица, получившие доход (в т. ч. дивиденды) из-за рубежа. Декларировать следует как облагаемый, так и необлагаемый в Эстонии доход от заработной платы и дивидендов, а также тот доход, который на основании международного договора не облагается налогом в Эстонии. Это действует и в отношении пенсионеров соседних государств, проживающих постоянно в Эстонии и ставших резидентами Эстонии.
* лица, имевшие в налоговый период акции, паи, голоса или право на прибыль юридического
* лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой, должны помимо основной формы декларации представить форму ММ или приложение к форме ММ, независимо от того, получило ли указанное юридическое лицо доход или нет;
* лица, чей убыток, полученный от отчуждения ценных бумаг больше прибыли, полученной от отчуждения ценных бумаг в налоговый период, и которые желают вычесть превышающую прибыль сумму убытка из полученной прибыли от отчуждения ценных бумаг в последующие годы;
* лица, которые сделали в течение налогового периода указанные в статье 172 Закона о подоходном налоге взносы на инвестиционный счёт или произвели выплаты с него.
Декларацию о доходах не должны представлять физические лица — резиденты:
* с дохода которых не надо дополнительно уплачивать подоходный налог (за исключением особых случаев);
* доход которых не превышал размера не облагаемого налогом дохода в сумме 6000 евро.
Представление декларации для получения налоговой льготы
* Если лицо не обязано представлять декларацию, но желает использовать налоговые льготы (произвело расходы на обучения, платило проценты по жилищному кредиту и т. д.), то для этого необходимо представить декларацию.
*Если физическое лицо — резидент иного государства — участника Соглашения о Европейской экономической зоне получил в 2018 году в Эстонии налогооблагаемый доход, то он может учесть налоговые льготы (в том числе и не облагаемый налогом доход) пропорционально удельному весу дохода, налогооблагаемого в Эстонии, ко всему доходу, налогооблагаемому в данный налоговый период, при следующих условиях:
ТОП
- если лицо получило в Эстонии не менее 75% всего дохода, то оно может произвести все вычеты, указанные в главе 4 Закона о подоходном налоге;
- если лицо получило в Эстонии менее 75% всего дохода, то оно может использовать в качестве вычетов не облагаемый налогом доход, а в случае получения пенсии — дополнительный не облагаемый налогом доход, если лицо получает пенсионные выплаты.
Для этого лицу необходимо представить декларацию о доходах физического лица — резидента.
Передача неиспользованных налоговых льгот супругу/супруге
Физическое лицо может подать личную декларацию, а также за лицо, которое получило налогооблагаемый доход ниже 2160 евро, его супруг/супруга может вычесть дополнительный не облагаемый налогом доход, если общий налогооблагаемый доход супругов не превышает 50 400 евро в календарном году.
Супругу/супруге можно перевести сумму или её часть, превышающую налогооблагаемый доход, (проценты за жилищный кредит, расходы на обучение и дополнительный детский не облагаемый налогом доход), если на супругов в качестве имущественных отношений распространяется общность имущества.
Для передачи налоговых льгот необходимо выразить это желание в декларации о доходах. Налогово-таможенный департамент переносит неиспользованную часть автоматически в декларацию о доходах супруга/супруги. При желании супруг должен / супруга должна акцептировать неиспользованные налоговые льготы, переданные ему/ей.
Не облагаемый налогом доход с 1 января 2018
С 1 января 2018 применяется ко всем доходам единый не облагаемый налогом доход по ставке до 6000 евро в год или до 500 евро в месяц, и в связи с чем исчезает дополнительный не облагаемый налогом доход с пенсии и с компенсации по несчастному случаю на производстве.
В 2018 году:
- при годовом доходе до 14 400 евро не облагаемый налогом доход составляет 6000 евро в год,
- при увеличении годового дохода с 14 400 евро до 25 200 евро уменьшается не облагаемый налогом доход в соответствии с формулой 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400),
- при годовом доходе свыше 25 200 евро не облагаемый налогом доход равен 0.
Важные даты
15 февраля Начинается представление деклараций о доходах в e-maksuamet/e-toll.
В бюро обслуживания начинают выдавать распечатки предварительно заполненных деклараций.
26 февраля Начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в e-maksuamet/e-toll.
19 марта Начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в бумажном виде.
1 апреля Cрок представления деклараций о доходах.
1 июля Cрок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога.
1 октября Срок доплаты подоходного налога, а также возврата переплаченного подоходного налога, если декларируется доход от предпринимательской деятельности, прибыль, полученная от отчуждения имущества, или доходы, полученные за рубежом.
Этот срок действует и в случае нерезидента, который задекларировал вычеты в Эстонии.
Больше информации можно найти на сайте департамента.