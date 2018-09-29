29.09.2018, 13:40

Началась кампания по выявлению несправедливого отношения к малым и средним предпринимателям


rus.delfi.ee
EST
Heiki Rits
Heiki RitsFoto: Ilmar Saabas

EVEA, или Эстонская ассоциация мелких и средних предпринимателей, начала кампанию под названием #SME Too и призывает представителей малого и среднего бизнеса рассказать общественности о негативных случаях взаимодействия с государственными властными структурами, чиновниками и крупными предприятиями. Иными словами, откровенно поведать о несправедливом отношении к себе и своей деятельности.

EVEA соберет все рассказанные истории и передаст конкретному члену правительства с просьбой принять меры по разрешению выявленных проблем.

”Цель проведения кампании EVEA — обратить внимание общественности на узкие места, которые негативно влияют на деятельность и развитие малого бизнеса, и найти справедливое решение”, — прокомментировал инициативу президент EVEA Хейки Ритс.

EVEA призывает всех мелких предпринимателей привести примеры несправедливого, сумасбродного, нерачительного отношения к ним или иным способом ущемляющего их деятельность.

”Мы хотим собрать информацию о случаях завышенных требований к предпринимателям со стороны государственных служб и чиновников, а также о негативном опыте взаимодействия с крупными предприятиями — как на местах, так и на самом высоком уровне. Опишите конкретную ситуацию, которая помешала развитию вашего бизнеса, и предложите, как разрешить эту проблему. А если есть возможность приобщить к делу фактический материал: конкретные документы или расчеты — будет еще лучше”, — подчеркнул президент EVEA.

Свои истории просим присылать по адресу: evea@evea.ee или сразу публиковать на сайте: https://evea.ee/smetoo/.

Вот конкретный случай из жизни.

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