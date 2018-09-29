29.09.2018, 13:40

Началась кампания по выявлению несправедливого отношения к малым и средним предпринимателям

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Heiki Rits
Heiki RitsFoto: Ilmar Saabas

EVEA, или Эстонская ассоциация мелких и средних предпринимателей, начала кампанию под названием #SME Too и призывает представителей малого и среднего бизнеса рассказать общественности о негативных случаях взаимодействия с государственными властными структурами, чиновниками и крупными предприятиями. Иными словами, откровенно поведать о несправедливом отношении к себе и своей деятельности.

EVEA соберет все рассказанные истории и передаст конкретному члену правительства с просьбой принять меры по разрешению выявленных проблем.

”Цель проведения кампании EVEA — обратить внимание общественности на узкие места, которые негативно влияют на деятельность и развитие малого бизнеса, и найти справедливое решение”, — прокомментировал инициативу президент EVEA Хейки Ритс.

EVEA призывает всех мелких предпринимателей привести примеры несправедливого, сумасбродного, нерачительного отношения к ним или иным способом ущемляющего их деятельность.

”Мы хотим собрать информацию о случаях завышенных требований к предпринимателям со стороны государственных служб и чиновников, а также о негативном опыте взаимодействия с крупными предприятиями — как на местах, так и на самом высоком уровне. Опишите конкретную ситуацию, которая помешала развитию вашего бизнеса, и предложите, как разрешить эту проблему. А если есть возможность приобщить к делу фактический материал: конкретные документы или расчеты — будет еще лучше”, — подчеркнул президент EVEA.

Свои истории просим присылать по адресу: evea@evea.ee или сразу публиковать на сайте: https://evea.ee/smetoo/.

Вот конкретный случай из жизни.

ТОП

Гостиница испытала произвол со стороны Спасательного департамента
Представитель Спасательного департамента разрешил эксплуатацию здания, предназначенного для гостиничного учреждения, а потом через какое-то время, ознакомившись с предписанием чересчур усердного инспектора, отозвал свое разрешение. В чем причина? Оказывается, в гипертрофированном эго этого чиновника. Ему не понравилась сдвижная дверь, которая полностью соответствовала европейским требованиям, была сертифицирована в Германии и сдвигалась буквально одним пальцем. Непорядок, решил инспектор, как-то всё слишком просто. Недолго думая, этот амбициозный молодой человек сделал предписание, требующее принудительного взыскания, и, как следствие, гостиница не смогла открыться. Что мог сделать в такой ситуации предприниматель? Проще всего со всем согласиться и начать крупную реконструкцию с перестройкой стеклянной стены, то есть потратить дополнительные деньги и жить дальше — как правило, так делает большинство представителей малого бизнеса. Но мог, конечно, и стоять на своем: оспаривать предписание и пытаться обжаловать несправедливое решение вплоть до суда. Каковы же итоги нашей истории? Началась она в сентябре прошлого года, положительного решения до сих пор нет, и готовая гостиница вынужденно пустовала целый год, пропустив такое замечательное лето. Возникает резонный вопрос, кто будет возмещать понесенный ущерб и неполученный доход? Произвол со стороны чиновников в той или иной мере затрагивает всех предпринимателей, и в первую очередь мелких, а также тех, чья деятельность носит сезонный характер.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Родители бьют тревогу и боятся за своих детей: педофилов отпускают одного за другим

29.09.2018
«Недавно дочка пришла из школы и говорит: «Мама, а ты знаешь, что недавно выпустили страшного педофила?» – рассказывает Мария. – Да, я читала новости и в шоке, что рецидивистов выпускают на свободу и даже не наблюдают за ними, а они тем временем снова обхаживают детей и покупают им шоколадки. Но сейчас детей об этом стали уже предупреждать на уровне школы, потому что правоохранительные органы, пока не будет совершено преступление, вмешаться не могут. А никто не хочет, чтобы именно его ребенок стал поводом для очередного уголовного дела».
Подробнее

Евгений Осиновский: главная задача предстоящих выборов — не допустить к власти EKRE

29.09.2018
По мнению председателя Социал-демократической партии (SDE) Евгения Осиновского, парламентские выборы весной 2019 года определят направление развития Эстонии на целые десятилетия, потому что в случае успеха на выборах Консервативной народной партии (EKRE) страна перестанет быть свободным демократическим государством.
Подробнее


Дневник Олега Самороднего: попытки легитимизации российского Крыма с помощью эстоноземельцев

29.09.2018
Кремлевская пропаганда интенсивно и неустанно работает над распространением тезиса о скором признании Европейским союзом Крыма российской территорией. В качестве ”доказательства” приводятся примеры приезда в Крым всевозможных делегаций из стран Евросоюза, в том числе и из Эстонии.
Подробнее


Македония голосует за название страны. Откроет ли новое имя дорогу в НАТО и Евросоюз?

29.09.2018
Бывшая югославская республика Македония в воскресенье, 30 сентября, голосует на референдуме о смене названия государства на "Республика Северная Македония". Новое имя откроет очередной славянской стране путь в НАТО.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106602004
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €

14 ошибок на борту, поддельные документы и звериный оскал капитализма. Книга про крушение "Эстонии": другие версии трагедии

29.09.2018
Кадри Кыусаар прочла книгу Стефана Торсселля и обнаружила там невероятное количество вопросов без ответа об обстоятельствах той трагедии…
Подробнее

Сенсации не произошло: Контавейт проиграла финал Соболенко

29.09.2018
Победительницей крупного теннисного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 млн долларов стала 20-летняя
Арина Соболенко (WTA 20). В финальном матче атлетичная белоруска победила первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт (WTA 27) - 6:3, 6:3.
Подробнее


10 авиакомпаний, наиболее враждебно настроенных по отношению к клиентам

29.09.2018
Закон предусматривает, что авиакомпании должны позволять пассажирам, в случае сорванного авиарейса, жаловаться посредством тех информационных каналов, через которые у них есть возможность это сделать. Все же бывает много случаев, когда каналы самой авиакомпании недоступны, или когда отношение авиакомпании было неприемлемым.
Подробнее