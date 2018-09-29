Началась кампания по выявлению несправедливого отношения к малым и средним предпринимателям

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Вот конкретный случай из жизни.

Гостиница испытала произвол со стороны Спасательного департамента

Представитель Спасательного департамента разрешил эксплуатацию здания, предназначенного для гостиничного учреждения, а потом через какое-то время, ознакомившись с предписанием чересчур усердного инспектора, отозвал свое разрешение. В чем причина? Оказывается, в гипертрофированном эго этого чиновника. Ему не понравилась сдвижная дверь, которая полностью соответствовала европейским требованиям, была сертифицирована в Германии и сдвигалась буквально одним пальцем. Непорядок, решил инспектор, как-то всё слишком просто. Недолго думая, этот амбициозный молодой человек сделал предписание, требующее принудительного взыскания, и, как следствие, гостиница не смогла открыться. Что мог сделать в такой ситуации предприниматель? Проще всего со всем согласиться и начать крупную реконструкцию с перестройкой стеклянной стены, то есть потратить дополнительные деньги и жить дальше — как правило, так делает большинство представителей малого бизнеса. Но мог, конечно, и стоять на своем: оспаривать предписание и пытаться обжаловать несправедливое решение вплоть до суда. Каковы же итоги нашей истории? Началась она в сентябре прошлого года, положительного решения до сих пор нет, и готовая гостиница вынужденно пустовала целый год, пропустив такое замечательное лето. Возникает резонный вопрос, кто будет возмещать понесенный ущерб и неполученный доход? Произвол со стороны чиновников в той или иной мере затрагивает всех предпринимателей, и в первую очередь мелких, а также тех, чья деятельность носит сезонный характер.