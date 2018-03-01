Наценка на алкоголь в больших продуктовых магазинах намного больше, чем в оптовых

Алкогольные напитки в Эстонии стали дороже в связи с повышением акцизов, но в некоторых магазинах цены отличаются из-за наценки — даже в несколько раз, пишет Õhtuleht.

Оптовые магазины обычно добавляют к заводской цене водки только 5%, а некоторые торговые сети чуть ли не половину стоимости.

Согласно исследованию Института конъюнктуры, самая низкая оценка по всей Эстонии — в магазине-складе Alkostock, что находится в Таллиннском порту.

По словам директора A. Le Coq Тармо Ноопа, такую низкую наценку, около 5%, магазин может себе позволить, так как не нуждается в холодильной технике, полках и обслуживающем персонале в зале.

”В обычных условиях торговли наценка чаще всего составляет 45% от цены, и 15% во время скидочных кампаний”, — добавил он.