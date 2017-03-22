Нацбанк Украины ввел санкции к дочкам российских госбанков

Национальный банк Украины (НБУ) с 23 марта вводит санкции к украинским банкам с российским государственным капиталом.

"Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур", — говорится в сообщении центробанка на его сайте в среду.

НБУ уточняет, что новым постановлением расширил первоначальное постановление о санкциях от 1 октября 2015 года.

Помимо того регулятор запретил украинским банкам проводить операции, которые способствуют или могут способствовать избежанию таких санкций или нарушают их.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении сроком на год санкций к пяти банкам с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Согласно новому постановлению НБУ банкам с российским госкапиталом запрещено осуществлять любые операции в пользу связанных с ними лиц, которые предусматривают перевод средств за пределы Украины или следствием которых может быть вывод капиталов таких банков за пределы Украины.

В частности, запрещено прямое и/или косвенное осуществление любых активных операций (предоставление кредитов, депозитов, займов, в том числе на условиях субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах и т.п.). В этом перечне также запрет на выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга; распределение прибыли; распределение капитала.

"Указанные выше запреты не касаются проведения подсанкциионными банками расчетов, инициаторами которых являются клиенты этих банков и следствием которых является нарушение вышеупомянутых запретов", — отмечается в документе Нацбанка.