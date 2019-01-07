На заводе по производству березовой фанеры в Пярну работает уже более 100 человек

”Запуск завода идёт как планировалось: в течение всего лишь года мы нашли в свой коллектив 100 работников, которые очень мотивированы и готовы получать новые навыки. К 17 уже работающим производственным линиям мы сейчас запускаем еще восемь. Поэтому в наступившем году мы продолжим постепенно нанимать работников”, — сказал руководитель Пярнуского завода Каарель Тали. — Производство фанеры — растущая отрасль производства, которая представляет интерес и на рынке труда: люди с радостью приходят к нам на работу. Конечно, мы предлагаем им также мотивирующую зарплату и очень хорошие условия — завод новый и безопасный, и мы сделали условия быта для работников как можно комфортнее”.

В Пярну на заводе Metsä Wood изготавливают березовую фанеру, которая используется в основном в строительной и транспортной промышленности. Производственная мощность Пярнуского завода составляет 50 000 кубометров в год, что для всего концерна MetsäWood означает дополнительные 30 000 кубометров.

Используемое на Пярнуском заводе сырье, березовый шпон, заготавливается в Центральной Финляндии в городе Ээнекоски. Используемое для него дерево поставляется из Финляндии, в основном из лесов, принадлежащих владельцам компании Metsä Group. Завод по производству шпона в Ээнекоски и завод по производству березовой фанеры в Пярну составляют одно целое, обе стороны которого должны вместе слажено работать. На полную мощность завод в Пярну планируется запустить к 2020 году — для это и нужно набрать еще 100 работников.