На ярмарке труда в Нарве предлагается более 1300 рабочих мест

23 мая, с 11:00 до 15:00 часов, в Нарвском филиале Ида-Вируского профессионального центра пройдёт ярмарка труда, значится в пресс-релизе.

На ярмарке будут представлены 27 работодателей, и будет передано более 1300 рабочих мест. Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк рассказала, что она рада подтвердить то, что касса по безработице сотрудничает с более чем 1000 работодателями Ида-Вирумаа, вместе с которыми может помочь клиентам трудоустроиться или приблизиться к трудоустройству. ”Эти предприятия из разных сфер, разного размера, с разной организационной культурой и традициями. Благодаря сотрудничеству с работодателями, мы можем предложить более 1300 рабочих мест, в т.ч. 647 рабочих мест в городе Нарва”, сказала Теэлахк.

Выбор предлагаемых рабочих мест разнообразен: работа предлагается как в производственном секторе, так и в секторе обслуживания, также места для практики и сезонная работа.

На ярмарку приглашаются активные соискатели работы. Что-нибудь полезное для себя на ярмарке найдут все люди, которые ищут работу, в том числе старшеклассники и люди с пониженной трудоспособностью.

Помимо трудового посредничества можно будет понаблюдать за интересными панельными дискуссиями, а также принять участие в форуме постоянного обучения. В течение всего дня ярмарки можно будет получить информацию о возможностях кассы по безработице и партнёров организации. Можно будет также получить совет и помощь как при составлении конкурсных документов, так и по другим вопросам, связанным с карьерой.