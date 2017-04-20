На ярмарке труда в Ляэнемаа будет предложено свыше 200 рабочих мест

Сегодня, с 11 до 14 часов, в Хаапсалуском культурном центре (ул. Пости 3, Хаапсалу) пройдет ярмарка труда Ляэнемаа.

По словам Эвелин Куллисон, руководителя отделения Кассы по безработице в Ляэнемаа, на ярмарке обещали быть 25 работодателей, которые в общей сложности смогут предложить свыше 200 рабочих мест. ”Работа будет предлагаться в различных сферах — работников ищут в сектор обслуживания, на производство, рыболовство и во многие другие сферы. Будет предлагаться также сезонная работа на лето, которая подойдет и молодежи. Также многие работодатели готовы предложить работу и места для практики людям с пониженной трудоспособностью”, — сказала Куллисон.

Кроме трудового посредничества, в течение всей ярмарки будет открыт уголок карьеры, где можно будет обсудить, какая профессия вам больше подходит. Будет возможность принять участие в тематических семинарах, где расскажут о новых услугах Кассы по безработице для работающих людей, безопасном трудоустройстве за границей и законе о трудовом договоре. Тематические семинары будут транслироваться в прямом эфире, за которым можно будет следить на портале Läänlane (www.laanlane.ee), а после ярмарки будет также возможность посмотреть записи семинаров на портале Кассы по безработице.

Вход на ярмарку для всех желающих свободный. Дополнительная информация об участниках, предложениях о работе и программе ярмарки на сайте ярмарок труда.