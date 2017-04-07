На ярмарке труда в Йыгева будет предлагаться около 300 рабочих мест

7 апреля, с 10:00 до 13:00 часов, в Культурном центре Йыгева пройдет ярмарка труда Вооремаа, сообщает Касса по безработице.

В ярмарке примут участие 19 работодателей, которые предложат около 300 рабочих мест. Работа будет предлагаться в очень разных сферах: деревообработка и производство, производство мебели, социальная сфера и сфера обслуживания, животноводство и сельское хозяйство.

Работодатели также предлагают, как возможность для молодых людей пройти практику, так и возможности трудоустройства для людей с пониженной трудоспособностью. Самым крупным работодателем на ярмарке выступит фирма Põltsamaa Felix, которая набирает более 200 человек на сезонную работу.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Йыгевамаа Лийна Высасте, главная цель ежедневной работы Кассы по безработице — это сделать так, чтобы соискатели работы и работодатели встретились.

”Ярмарка создает для этого очень хорошие условия. Это место, где у работодателя и соискателя работы есть возможность установить первый контакт для возможного дальнейшего сотрудничества — мы советуем участникам ярмарки общаться с заинтересовавшим их работодателям, а также обсуждать возможности и условия работы”, — сказала Высасте.

Во время ярмарки в галерее будет открыта молодёжная площадка, на которой представители предприятий расскажут истории создания своих фирм.

В камерном зале на втором этаже можно будет послушать выступления Налогово-таможенного департамента и Трудовой инспекции. В 11:45 там же начнется обсуждение на тему, как почувствовать СВОИ возможности. Помимо работодателей, на ярмарке также будут представлены партнеры Кассы по безработице, которым в течение всего дня ярмарки можно будет задавать вопросы и узнать у них интересную и полезную информацию.

Горуправа Йыгева и Piibe Kinnisvara OÜ ознакомят с возможностями проживания в Йыгева. Организация для молодежи в Йыгева Noorte Tugila поможет на ярмарке тем молодым людям, которые по той или иной причине столкнулись с трудностями. Руководители молодежных проектов волости и города Йыгева ознакомят молодых людей и работодателей с возможностями участия в дружинах.

Йыгевамааское отделение центра Rajaleidja вместе с консультантами по карьере из Кассы по безработице будут консультировать участников ярмарки по вопросам выбора профессии и форм трудоустройства. Центр развития и предпринимательства Йыгевамаа будет консультировать предпринимателей и тех, кто только желает заняться предпринимательством.

Налогово-таможенный департамент и Трудовая инспекция помогут разобраться в законодательстве, правах и обязанностях. EURES-консультант Кассы по безработице поделится информацией о трудоустройстве за границей и европейских услугах трудового посредничества.

Дополнительная информация об участниках ярмарки и предложениях о работе на сайте ярмарок труда: http://www.toomess.ee/toomessid-2017/vooremaa-toomess-0704.