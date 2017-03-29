На ярмарке труда Сааремаа будет рекордное количество работодателей

Сегодня, 29 марта, на Сааремаа, в Курессаареском культурном центре, пройдет ярмарка труда и карьеры, на которой в этот раз будет представлено 30 работодателей, на треть больше чем в прошлом году.

Работодатели-участники ярмарки предложат более 100 рабочих мест. Почти половина работодателей предлагает (сезонную) работу также молодежи, возможность пройти практику, будут и рабочие места, которые подходят для людей с пониженной трудоспособностью.

Помимо работодателей в ярмарке также примут участие девять партнеров Кассы по безработице.

По словам руководителя Сааремааского отделения Кассы по безработице Аве Реймаа-Лепик, ярмарка труда Сааремаа пройдет уже в третий раз, и конечно она уже стало мероприятием, которое в уезде очень ждут. ”Как изменяется рынок труда, так и мы готовы предложить работу людям любого возраста и разными возможностями, для того чтобы они смогли как начать трудовую жизнь, так и остаться на рынке труда. Работодателям ярмарка дает возможность наладить контакт с соискателями работы. Так как в местных жителях живет дух предпринимательства, так и семинары ярмарки будут с предпринимательской направленностью. Несомненно, будет также интересен форум, где специалисты с различным опытом и знаниями — в их числе также председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел и мэр города Курессааре Мадис Каллас — обсудят с молодыми дебатерами из Куресаареской гимназии изменяющийся мир труда”, рассказала Реймаа-Лепик.

Ярмарка пройдет с 10 до 13 часов дня. Помимо трудового посредничества, на ярмарке можно будет также получить консультацию по карьере и посетить семинары, а также понаблюдать за дебатами. Подробная программа и список участников на сайте ярмарок труда.