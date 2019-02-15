На ярмарке труда Кейла-Палдиски будет более 30 работодателей

По словам консультанта для работодателей отделения кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа Реэт Сувисте, для работодателей участие в ярмарке труда является хорошей возможностью найти подходящего работника, первая встреча с которым может состояться уже на ярмарке. ”А для работника ярмарка это хорошее место, где можно встретиться с глазу на глаз с работодателями своего региона, также на месте будут фирмы, которые находятся в других районах, но которые предлагают своим работника транспорт на работу и домой”, добавила Сувисте.

С 12:30 до 14:00 на русском языке пройдет семинар по консультированию по карьере ”Выбор нового пути, как его сделать?” По словам консультанта по карьере Ирины Ронк, зачастую потеря работы может стать для человека мотивацией открыть для себя новые возможности. ”На групповой консультации будем говорить о том, что следует учитывать при смене деятельности. Как провести самоанализ, чтобы выявить, в каких сферах можно еще найти себе применение, опираясь на свои сильные стороны, и каким образом можно работать над устранением своих недостатков. Вы получите информацию о существующих профессиональных стандартах и прогнозах рынка труда на ближайшие 5-10 лет”, рассказала про семинар Ирина Ронк.