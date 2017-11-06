На ярмарке труда и карьеры в Котле культуры предложат свыше 2000 рабочих мест

Завтра, 7 ноября, в таллиннском Котле культуры пройдет ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице, где, помимо большого количества работодателей и предложений о работе, можно будет также услышать-увидеть много всего интересного, говорится в пресс-релизе.

На ярмарке будут представлены около 70 работодателей, а также 8 работодателей из других европейских стран.

Руководитель отделения Кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа Сийм Сарапуу сказал, что несмотря на то, что уровень безработицы в Таллинне и Харьюмаа низкий, на эту ярмарку ожидается рекордное число посетителей. ”У Кассы по безработице есть много что предложить и работающим людям. На семинаре об услугах Кассы по безработице мы подробнее расскажем о возможностях Кассы по безработице по поддержке в обучении и дополнительном обучении. Темы семинара по карьере могут в числе прочих заинтересовать и людей, чья деятельность связана с персоналом — в этот раз мы многие темы рассмотрим со стороны работодателя”, — сказал Сарапуу.

Во время ярмарки пройдут различные семинары и мастерские, на которые можно будет зарегистрироваться на месте.

В малом зале Котла культуры пройдет семинар об услугах Кассы по безработице, который поделен на три больших блока. В первом блоке семинара речь будет идти об оценке трудоспособности и услугах для людей с пониженной трудоспособностью — также можно будет послушать доклад врача-эксперта по оценке трудоспособности. Второй блок семинара посвящен мерам по предупреждению безработицы и OSKA. Услуги Кассы по безработице ”Работайте и учитесь” будут представлены как на эстонском, так и на русском языках. О том, что такое OSKA и для чего проводятся эти исследования, расскажет член правления квалификационного центра Kutsekoda Тийа Рандма. В третьем блоке семинара речь пойдет о начале предпринимательства. В программе ознакомление с пособием Кассы по безработице на начало предпринимательства, история успеха фирмы Skuup OÜ, которая предлагает полезную уличную еду. В заключение можно будет послушать выступление Налогово-таможенного департамента на актуальную для многих тему об учете не облагаемого налогом дохода.

В залах ARS и Terrassisaal пройдут интересные семинары, на которых расскажут о том, как сделать так, чтобы работодатель вас заметил, о стрессе, мотивации, перегорании, саморекламе, услугах Кассы по безработице, возможностях трудоустройства в Европе и о многом другом. Подробнее с темами семинаров можно ознакомиться здесь.

Одно из самых интересных мероприятий ярмарки труда и карьеры пройдет в зале Puupakusaal — семинар по карьере ”Наши люди — наши возможности”, в первой части которого речь пойдет о том, как работодатели относятся к обучению и развитию работников. Во второй части семинара взгляд будет обращен в будущее — своим опытом поделятся работодатели, предприниматели, блогеры. Во время панельной дискуссии обсудят, как привлечь больше женщин в предпринимательство.

Вместе с местными работодателями на ярмарке будут также представлены восемь работодателей из других стран, а также EURES-консультанты из семи стран.

Двери ярмарки откроются в 11 часов утра, мероприятие продолжится до пяти часов вечера. Вход на ярмарку свободный для всех.