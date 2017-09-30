На ярмарке по трудоустройству для людей с ограниченными возможностями можно будет попробовать работу на месте

При сотрудничестве Кассы по Безработице и Реабилитационного центра Астангу 5 октября 10-14 пройдет ярмарка по трудоустройству для людей с ограниченными возможностями, значится в пресс-релизе.

В ярмарке принимают участие предприятия, которые готовы предоставить работу людям с ограниченными возможностями. Ярмарка пройдет в более интересном формате, чем обычно на таких мероприятиях. В прошлом году среди участников были, например, Swedbank, ISS, Selver, SOL, HKScan, Daily и сеть кафе Kehrwieder. Работодатели выходили из своей обычной роли и давали возможность всем интересующимся сделать, например, самим смути, проконтролировать вакуумные упаковки с курицей или помогали справиться с новомодными аппаратами по уборке. После ярмарки заметно оживились как работодатели так и участники, было назначано множество пробных дней. Новый интересный формат ярмарки понравился обеим сторонам.

В этом году вдобавок к уже участвовавшим ранее работодателям на месте будут торговая сеть Rimi Eesti, Maxima, RagnSells, Kontaktikeskus и Hea Hoog. Есть возможность заключения рабочего договора, можно также договориться о прохождении практики, чтобы убедиться в том, что работа подходящая и соответствует умениям.

Для выяснения рабочих навыков Реабилитационный центр Астангу предлагает также тестирование Hamet, которое пообещали придти попробовать журналисты Juku-Kalle Raid и Андрей Хвостов.

Мероприятие бесплатное и пройдет по адресу Astangu 27. Открыто также кафе, где учащиеся Астангу предложат свою продукцию кондитерских изделий и других блюд.