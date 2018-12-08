На выходных в центре Astri Keskus будут представлены ученические фирмы

В субботу, 8 декабря, традиционные рождественские ярмарки ученических фирм пройдут в Нарве, Пярну и впервые в этом году — в Виймси. Всего на ярмарках со своими товарами и услугами будут представлены около 200 ученических фирм.

Тех, кто еще ищет рождественские подарки, ждет широкий выбор: съедобные паззлы, большие творожные сырки, бамбуковые соломинки для напитков, многоразовые дизайнерские дождевики, сделанные из автомобильных шин ремни для брюк, подушки со встроенными колонками, вывески-указатели для хуторов и многое другое.

Директор JA Eesti Керсти Лоор отметила, что в этом году ключевыми словами в отношении многих товаров являются ”повторное использование” и ”экологичность”, и конечно каждый найдет здесь что-то для себя — выбор очень широк.

Всего по состоянию на начало декабря в этом учебном году разрешения на деятельность получили 266 ученических фирм. Процесс ходатайства начали еще 70 предприятий. В настоящее время в работу ученических фирм вовлечены уже 840 учеников со всей Эстонии.

Лоор отметила, что, вероятно, этот год станет рекордным по числу ученических фирм. ”Большому интересу способствуют все наши учителя-руководители, которые вдохновляют молодежь, а также, смеем надеяться, представленный этой осенью наш новый учебник по экономике для молодежи”, — сказала Лоор.