08.12.2018, 14:20

На выходных в центре Astri Keskus будут представлены ученические фирмы


rus.delfi.ee
EST
На выходных в центре Astri Keskus будут представлены ученические фирмы
фото иллюстративноеJA Eesti

На этих выходных в Нарве в торговом центре Astri Keskus состоится рождественская ярмарка ученических фирм, где свои товары и услуги предложат 20 фирм.

В субботу, 8 декабря, традиционные рождественские ярмарки ученических фирм пройдут в Нарве, Пярну и впервые в этом году — в Виймси. Всего на ярмарках со своими товарами и услугами будут представлены около 200 ученических фирм.

Тех, кто еще ищет рождественские подарки, ждет широкий выбор: съедобные паззлы, большие творожные сырки, бамбуковые соломинки для напитков, многоразовые дизайнерские дождевики, сделанные из автомобильных шин ремни для брюк, подушки со встроенными колонками, вывески-указатели для хуторов и многое другое.

Директор JA Eesti Керсти Лоор отметила, что в этом году ключевыми словами в отношении многих товаров являются ”повторное использование” и ”экологичность”, и конечно каждый найдет здесь что-то для себя — выбор очень широк.

Всего по состоянию на начало декабря в этом учебном году разрешения на деятельность получили 266 ученических фирм. Процесс ходатайства начали еще 70 предприятий. В настоящее время в работу ученических фирм вовлечены уже 840 учеников со всей Эстонии.

Лоор отметила, что, вероятно, этот год станет рекордным по числу ученических фирм. ”Большому интересу способствуют все наши учителя-руководители, которые вдохновляют молодежь, а также, смеем надеяться, представленный этой осенью наш новый учебник по экономике для молодежи”, — сказала Лоор.

Рождественские ярмарки ученических фирм:

· 8 декабря — НАРВА, ВИЙМСИ, ПЯРНУ

Центр Astri Keskus. 12:00-17:00

Центр Viimsi Keskus. 12:00-17:00

Pärnu Kaubamajakas. 10:00-15:00

Центр Pärnu Keskus. 10:30-16:00

· 15 декабря — ТАРТУ

Tartu Kaubamaja. 11:00-15:30

· 22 декабря — РАПЛА

Центр Rappeli Keskus. 11:00-15:00

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии