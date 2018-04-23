На встрече в Таллинне спикеры национальных парламентов обсудят будущее Европы

Сегодня и завтра по приглашению спикера Рийгикогу Эйки Нестора в Таллинне с визитом находятся спикеры национальных парламентов государств-членов Европейского союза и председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Темы встречи — будущее Европейского союза и вопросы безопасности.

В своей вступительной речи на конференции Нестор отмечает, что государства-члены высказывают различные мнения относительно будущего Европейского союза. В то же время, важно обсуждать эти вопросы честно и открыто. По его словам, ЕС — это часть европейской идентичности. Поэтому крайне важно сделать его ближе к народу. По оценке Нестора, именно национальные парламенты должны способствовать общению Европейского союза с гражданами.

С докладом о будущем Европы выступит председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Также с докладами выступят маршал Сейма Польши Марек Кухциньский, председатель Национального совета Словакии Андрей Данко и президент Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи.