23.04.2018, 11:00

На встрече в Таллинне спикеры национальных парламентов обсудят будущее Европы

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rus.delfi.ee
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ministeerium-11
Pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Сегодня и завтра по приглашению спикера Рийгикогу Эйки Нестора в Таллинне с визитом находятся спикеры национальных парламентов государств-членов Европейского союза и председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Темы встречи — будущее Европейского союза и вопросы безопасности.

В своей вступительной речи на конференции Нестор отмечает, что государства-члены высказывают различные мнения относительно будущего Европейского союза. В то же время, важно обсуждать эти вопросы честно и открыто. По его словам, ЕС — это часть европейской идентичности. Поэтому крайне важно сделать его ближе к народу. По оценке Нестора, именно национальные парламенты должны способствовать общению Европейского союза с гражданами.

С докладом о будущем Европы выступит председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Также с докладами выступят маршал Сейма Польши Марек Кухциньский, председатель Национального совета Словакии Андрей Данко и президент Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи.

Завтра в центре внимания будут вопросы европейской безопасности и обороны. С докладами выступят спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Бундестага Германии Вольфганг Шойбле и председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка. После докладов начнется обсуждение.

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