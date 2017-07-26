На время проведения фестиваля в Пярну будет ездить больше поездов

Для удобной перевозки гостей фестиваля 3, 4 и 6 августа на линии Таллинн-Пярну будут производиться дополнительные рейсы в обоих направлениях, сообщает Elron.

В четверг, пятницу и воскресенье отправляющийся из Таллинна в Рапла в 13:33 рейс продлевается до Пярну, куда будет прибывать без промежуточных остановок после Рапла в 15:49.

Из Пярну в Таллинн поезд в те же дни будет отправляться в 16:10 с прибытием в Таллинн в 18:29, преодолевая участок от Пярну до Рапла без остановок. От Рапла до Таллинна поезд будет останавливаться на всех станциях.

”При проведении крупных мероприятий мы всегда пытаемся добавлять в расписание дополнительные отправления, чтобы предоставлять людям самые лучшие возможности для участия в важных событиях”, — пояснил необходимость дополнительных поездов менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

В дни проведения фестиваля в ходу будут и все обычные и добавленные на летний сезон поезда линии Таллинн-Пярну.

Более точные графики движения можно найти в поисковике расписания Elron с 27 июля.