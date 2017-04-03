На верфи BLRT Grupp пассажирский паром ”Принцесса Анастасия” изменил свой внешний облик

Судоремонтная верфь Tallinn Shipyard, входящая в состав BLRT Grupp, завершила работы по ремонту и покраске судна «Принцесса Анастасия», в результате чего паром приобрел совершенно новый внешний вид.

За время пребывания судна на верфи были проведены работы по ремонту главного двигателя, замены трубопроводов, ремонт систем обогрева и вентиляции. Но основные работы пришлись на покраску бортов судна.

”Заказы на такие работы — это большая редкость, потому что в основном суда имеют более простую окраску. Этот проект оказался для нас невероятно интересным. Наши специалисты совместно с представителями судовладельца и итальянскими дизайнерами полностью изменили внешний вид парома. Согласно задумке дизайнеров, каждый из бортов судна был окрашен с учетом национального колорита двух стран — использовались итальянские и русские мотивы. В итоге, результатом мы можем гордиться”, — говорит руководитель проекта Tallinn Shipyard Владислав Тышкевич.

Паром покинул верфь в 17:30 часов 31 марта и уже 1 апреля вышел на линию.

Пассажирский паром, длиной 177 метров и шириной 28 метров, вмещает на борту более 2500 пассажиров и около 580 автомобилей. ”Принцесса Анастасия” обслуживает линию Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллинн — Стокгольм –Хельсинки — Санкт-Петербург. Оператором судна является российско-итальянская компания MOBY SPL.

BLRT Grupp является одним из крупнейших промышленных концернов в регионе Балтийского моря. В состав BLRT Grupp входят три судоремонтные верфи — Tallinn Shipyard в Эстонии, Western Shiprepair в Литве и Turku Repair Yard в Финляндии, оказывающие комплексные услуги в сфере ремонта и модернизации судов в режиме 24/7.