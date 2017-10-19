19.10.2017, 09:45

На устранение риска безопасности ID-карт государство выделило средства из резерва

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ID kaardi turvarisk. Briifing rahandusministeeriumis. Elmar Vaher, Taimar Peterkof ja Margus Arm
ID kaardi turvarisk. Briifing rahandusministeeriumis. Elmar Vaher, Taimar Peterkof ja Margus ArmFoto: Karin Kaljuläte

Правительство решило выделить средства на частичное снижение рисков использования уязвимых ID-карт из целевого резерва, так как эти расходы не могут быть произведены за счет государственного бюджета.

Финансируется быстрый переход на Mobiil-ID в 77 государственных информационных системах, который будет стоить 671 000 евро.

В первую очередь на Mobiil-ID переведут те системы, бесперебойная работа которых критически важна.

В начале сентября группа ученых, занимающаяся международной кибербезопасностью, сообщили Департаменту государственной инфосистемы, что выявили в эстонских ID-картах, выданных начиная с октября 2014 года, риски безопасности.

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