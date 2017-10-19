На устранение риска безопасности ID-карт государство выделило средства из резерва

ID kaardi turvarisk. Briifing rahandusministeeriumis. Elmar Vaher, Taimar Peterkof ja Margus Arm Foto: Karin Kaljuläte

Правительство решило выделить средства на частичное снижение рисков использования уязвимых ID-карт из целевого резерва, так как эти расходы не могут быть произведены за счет государственного бюджета.