На Украине нашли способ защититься от ”Северного потока-2”

В украинской компании ”Нафтогаз” решение Германии о выдаче разрешения на строительство газопровода ”Северный поток-2” назвали неприятным, но ожидаемым. Соответствующее заявление было опубликовано на странице компании в Facebook.

”Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам — завершение реформы газового рынка”, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение компании Nord Stream 2 на строительство и эксплуатацию трубопровода ”Северный поток-2” в исключительной экономической зоне. Таким образом ”Газпром” собрал все необходимые разрешения для строительства трубопровода в Германию.

Проект ”Северный поток — 2” предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиарда кубометров газа в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим ”Северным потоком”.

27 марта ”Газпром” и ”Нафтогаз” начали переговоры о расторжении контрактов на транспортировку газа в Европу через территорию Украины. В качестве варианта газового снабжения на Украине рассматривают покупку сжиженного газа в Катаре.