На только что отремонтированной дороге такси получило ряд повреждений

Автомобиль Osilia Takso, двигавшийся по улице Таллинна в центре Курессааре, проехал по люку, отскочившая крышка которого нанесла ему различные повреждения.

По словам члена правления фирмы Тармо Суси, на месте была и полиция, которая зафиксировала ситуацию, закрыла люк и отметила опасное место. Машина была доставлена в мастерскую, где сейчас идет установление суммы ущерба, пишет Saarte Hääl.

Пресс-секретарь горуправы сказал, что, несмотря на то, что на этом участке недавно было установлено новое дорожное покрытие, люк в замене не нуждался.