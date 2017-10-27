27.10.2017, 21:05

На только что отремонтированной дороге такси получило ряд повреждений


rus.delfi.ee
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Taksod
Foto: Eero Vabamägi

Автомобиль Osilia Takso, двигавшийся по улице Таллинна в центре Курессааре, проехал по люку, отскочившая крышка которого нанесла ему различные повреждения.

По словам члена правления фирмы Тармо Суси, на месте была и полиция, которая зафиксировала ситуацию, закрыла люк и отметила опасное место. Машина была доставлена в мастерскую, где сейчас идет установление суммы ущерба, пишет Saarte Hääl.

Пресс-секретарь горуправы сказал, что, несмотря на то, что на этом участке недавно было установлено новое дорожное покрытие, люк в замене не нуждался.

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